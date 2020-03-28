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Коронавирус 4 минуты назад

28 марта 202011:40

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

Вконтакте / Типичный Саратов

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией. Также в клинику помещена мать и тренер спортсменки Екатерина Халиуллина.

21-летняя Анастасия Халиуллина в январе стала чемпионкой мира среди юниоров в индивидуальной гонке, а затем выиграла серебряную награду в эстафете. После возвращения с проходивших в Австрии тренировочных сборов девушка сдала анализы на коронавирус и ушла на самоизоляцию, сообщает Взгляд-инфо.

Тест на вирус COVID-19 оказался положительным. Анастасия была помещена в больницу. Никаких симптомов у Халиуллиной не выявлено, но она проведет в клинике две ближайших недели. Также госпитализирована мать спортсменки, первый тренер Александра Логинова Екатерина Халиуллина.

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