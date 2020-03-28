ФСБ и МВД провели совместную операцию против подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности и МВД России совместно пресекли незаконную деятельность группы преступников, модернизировавших гражданское оружие в боевые аналоги с целью их продажи. В преступную группу входили жители Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

Проведены также оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении покупателей оружия, сообщает Центр общественных связей ФСБ. Изъяты из незаконного оборота три пистолета-пулемета ("ППШ", "Кедр"), девять пистолетов и револьверов ("ПМ", "ТТ", "CZ", "Наган"), четыре охотничьих карабина и винтовки ("СКС", "Сайга", "СВД", "Вепрь"), больше 20 килограммов пороха, более 400 патронов разного калибра, а также части оружия — стволы, барабаны, ударно-спусковые механизмы.

Правоохранители ликвидировали две мастерские по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием. Все изъятое у преступников передано на исследования криминалистам. По их результатам будут приняты процессуальные решения.