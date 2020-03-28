Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

Случаи заражения коронавирусом у медиков в России есть, но они произошли не из-за контакта с пациентами. Врачи получили инфекцию извне, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам чиновника, Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по выпуску тест-систем на коронавирус COVID-19. Одна из компаний запустила производства на 50 тысяч тестов в день, также лицензию Росздравнадзора получила другая, способная выпускать 300 тысяч тестов в сутки.

В Федеральном медико-биологическом агентстве России уже зарегистрирована высокочувствительная тест-система для диагностики новой коронавирусной инфекции, время на получение анализа – 90 минут.

Кроме того, в оборот поступает 30 миллионов масок ежедневно. Четырехслойные марлевые маски могут защитить от инфекции.

Одновременно с этим Роспотребнадзор расширил круг лабораторий для тестирования, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что ВОЗ считает Россию достаточно подготовленной для борьбы с коронавирусом COVID-19. По словам представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович, превентивные меры дали достаточное время для мобилизации системы здравоохранения.