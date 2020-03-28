Трое погибших: междугородний автобус попал в серьезное ДТП в Кемеровской области

Серьезная авария с участием автобуса, следовавшего из Барнаула в Междуреченск, произошла в субботу, 28 марта, в городе Киселевске Кемеровской области.

Как сообщает РИА Новости, водитель легкового автомобиля Toyota Vista попал в небольшое ДТП с другой легковушкой и попытался покинуть место аварии.

В итоге нарушитель не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где столкнулся с междугородним автобусом.

В результате инцидента погибли два пассажира и водитель Toyota и пострадали два из 28 человек, находившихся в салоне автобуса.