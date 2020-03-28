У COVID-19 появился подражатель? Крысиный хантавирус начал убивать

Из Китая на неделе пришла тревожная новость — там человека убил хантавирус, его переносчиками являются грызуны. В Интернете тут же заговорили о начале эпидемии еще одной зоонозной болезни.

Вирус, о котором идет речь, гораздо более опасен, нежели SARS-CoV-2. Но эпидемию запустить он не сможет.

Все случилось в провинции Шеньси. Этот регион граничит с провинцией Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус. Как сообщают местные СМИ, мужчина, приехавший на заработки с юга Поднебесной, умер прямо в автобусе. Разумеется, погибшего и остальных пассажиров тут же проверили на СOVID-19, но тест дал отрицательный результат. К удивлению врачей, оказалось, что причиной смерти стал другой патоген.

Хантавирус, как и SARS-CoV-2, относится к оболочечным РНК-вирусам. Главный переносчик — грызуны. Болезни, которые вызывают различные подтипы хантавируса, очень сильно различаются в зависимости от региона. В Европе и Азии и в России патоген распространяют крысы и полевые мыши. У человека он вызывает геморрагическую лихорадку.

Сначала поднимается температура — до 39-41 градуса. Затем развивается интоксикация всего организма, выливающаяся в серьезное поражение почек. Смертность составляет от 1 до 10 процентов. То есть при определенных условиях она даже выше, чем у коронавирусной инфекции.

Но еще опаснее хантавирусы, распространенные в Америке. Там их по меньшей мере 13 видов, и провоцируют они так называемый хантавирусный кардиопульмональный синдром. И его, кстати, очень легко спутать с COVID-19. Инкубационный период в среднем чуть дольше, зато сипмтомы — почти один в один. Лихорадка, кашель, гипоксемия, постепенно развивающиеся болезни легких и сердечно-сосудистой системы. А главное, погибает в итоге каждый второй зараженный. То есть, эта болезнь страшнее чумы и сопоставима с лихорадкой Эбола.

Расчеты сделаны на основе нескольких крупных вспышек, случившихся в США в последние 30 лет.

Однако специалисты уверяют: бояться еще одной эпидемии не стоит по нескольким причинам. Во-первых, хантавирусы были и до сих пор остаются исключительно вирусами животных. Мы их не интересуем. Люди заражаются в основном через пары экскрементов грызунов или через укусы. При этом от человека к человеку патоген не передается. Во-вторых, даже если в теории вирус и научится это делать, он не застанет человечество врасплох, как это сделал SARS-CoV-2.

"Это не какая-то угроза, не какой-то сверхновый необычный вирус. Хантавирусами очень много занимаются и в плане эпидемиологии, и в плане определения инфицирования источников инфекции, то есть животных. Контроль, то, чем занимаются зоологи, в России это противочумные станции", — пояснила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

Вообще новость о рабочем из Китая едва ли разлетелась бы по миру, если б не пандемия коронавируса. Только в родном для погибшего Юннане за последние 5 лет были зафиксированы почти полторы тысячи случаев заражения человека хантавирусом. В России такое тоже, увы, случается. В нашей стране патоген встречается, например, в Поволжье, на Южном Урале, на Алтае и на Дальнем Востоке. Ежегодно заражаются по несколько тысяч человек.