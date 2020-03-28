"Наполи" нацелился на форварда "Зенита" Азмуна

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной Ирана Сердар Азмун в ближайшее трансферное окно может сменить клуб. Трансфер 25-летнего форварда сине-бело-голубых хочет совершить итальянский "Наполи".



Представители неаполитанцев уже связались с коллегами из "Зенита" для дальнейшего обсуждения сделки по иранцу, сообщает Чемпионат.Сom. В клубе из Санкт-Петербурга готовы отпустить Азмуна в Неаполь за 25 миллионов евро.



Напомним, что Азмун выступает за "Зенит" с первого февраля 2019 года, когда перешел из казанского "Рубина". С тех пор он сыграл за клуб с берегов Невы 45 матчей, став автором 24 забитых мячей. За сборную Ирана он выступает с 2014 года, приняв участие в 46 встречах и отличившись 28 голами.