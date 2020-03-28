Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости за исключением продовольствия. Распоряжение связано с указом президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 по 5 апреля этого года. В указанные дни должны работать организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости​​​. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета. Регионы вправе дополнить список в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек) Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности Средства индивидуальной защиты Медицинские изделия и дезинфицирующие средства Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) Бензин, дизельное топливо, газ Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) Оборудование электрическое Кабельная продукция Приборы бытовые Оборудование компьютерное, электронное и оптическое Предметы садово-огородные и инвентарь Строительные и отделочные материалы и инструменты Санитарно-технические изделия Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения Печатные средства массовой информации Спички Свечи Похоронные принадлежности Очки, линзы и их части Табачная продукция Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента)

В сфере общественного питания услуги на предстоящей нерабочей неделе на всей территории России могут осуществляться только навынос и с доставкой заказов. Об этом распорядился председатель правительства России Михаил Мишустин.