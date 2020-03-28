Минздрав Оренбургской области подтвердил смерть мужчины от COVID-19

Патологоанатомы подтвердили, что причиной смерти 57-летнего жителя Бузулука Оренбургской области стали осложнения после заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что в оренбургской клинике скончался местный житель, недавно вернувшийся из-за границы. Со 2 по 14 марта мужчина путешествовал по Франции, Испании, Турции. Он прилетел в аэропорт Самары, после чего добрался на машине до Бузулука. По возвращении он не предпринял карантинных мер. Когда почувствовал себя плохо, то обратился в больницу и был госпитализирован. После ухудшения состояния мужчину перевезли из Бузулука в Оренбург и перевели на режим искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, смерть наступила в субботу утром.

Инфекция развилась на фоне сахарного диабета и хронического бронхита. Семья мужчины сейчас изолирована в клинике, уточняется в сообщении.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 614 тысячи человек, зафиксировано более 28 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.