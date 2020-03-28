Воспитательница не заметила мучительной смерти девочки

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение воспитательнице детского сада.

29-летняя женщина вышла с детьми на прогулку, но за ними не следила, а занималась посторонними делами.

И когда маленькая девочка повисла на игровой лестницы, не увидела. А у малышки голова застряла между перегородками, без посторонней помощи она освободиться не могла.

В итоге ребенок провисел в таком положении почти десять минут и получил травму шеи с повреждением спинного мозга. Смерть наступила на месте.

Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения, передает Следком.