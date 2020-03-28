Тема:

Коронавирус 8 минут назад

28 марта 202021:28

В "Колорадо Эвеланш" еще один зараженный коронавирусом. За команду выступают россияне

Американский хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш" объявил о еще одном случае заражения COVID-19 среди игроков команды. Имя хоккеиста, сдавшего положительный тест на коронавирус, не уточняется. Известно, что он уже помещен на карантин.

"Вчера вечером "Клорадо" сообщили о том, что еще один игрок сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. — Игрок уже находится на самоизоляции. Все остальные хоккеисты "Эвс", персонал и другие люди, контактировавшие с игроком, уже проинформированы и теперь остаются в изоляции".

Напомним, что в "Эвеланш" выступают четыре игрока из России. Это Владислав Наместников, Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Каменев.

Ранее по теме

Сейчас

21:31

В Новой Москве нашли потерявшегося ребенка

20:17

В Москве на улице выстрелили в ребенка

20:09

Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

20:03

Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

19:47

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

19:20

Путин заменил Липова Матвеевой

18:17

У "Ростов Арены" погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин и Пашинян обсудили борьбу с инфекцией и товарные потоки

Мишустин и Пашинян обсудили борьбу с инфекцией и товарные потоки

28 минут назад
Путин заменил Липова Матвеевой

Путин заменил Липова Матвеевой

2 часа назад
Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

Президент США подумывает о карантине в Нью-Йорке и других местах

1 час назад
Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

Стало известно, от чего умер петербуржец с коронавирусом

59 минут назад
Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

1 час назад
Адреса, телефоны, фотографии: за нарушителями санитарных норм будут следить

Адреса, телефоны, фотографии: за нарушителями санитарных норм будут следить

33 минуты назад
В Москве на улице выстрелили в ребенка

В Москве на улице выстрелили в ребенка

1 час назад
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

4 часа назад
Сброшено 40 тонн воды: пожару у "Ростов Арены" присвоен высший уровень

Сброшено 40 тонн воды: пожару у "Ростов Арены" присвоен высший уровень

45 минут назад
Заммэра сообщила о вылеченных и выписанных в Москве

Заммэра сообщила о вылеченных и выписанных в Москве

1 час назад
Подростка с коронавирусом убила бюрократия

Подростка с коронавирусом убила бюрократия

2 часа назад
ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе известного препарата

ФМБА представило схему лечения коронавируса на основе известного препарата

5 часов назад
Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

Названы новый возможный симптом и срок сохранения коронавируса в организме

2 часа назад
"Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения

"Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения

3 часа назад
К 95-летию со дня рождения Смоктуновского: фильмы о жизни и творчестве актера

К 95-летию со дня рождения Смоктуновского: фильмы о жизни и творчестве актера

7 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
В мадридском "Атлетико" скончался юный футболист

В мадридском "Атлетико" скончался юный футболист

1 час назад
Даниил Квят захотел попробовать себя в боксе

Даниил Квят захотел попробовать себя в боксе

1 час назад
Первый случай: коронавирус в Иркутскую область привезли из ОАЭ

Первый случай: коронавирус в Иркутскую область привезли из ОАЭ

1 час назад
Руководство ЦИК призвало россиян оставаться дома

Руководство ЦИК призвало россиян оставаться дома

2 часа назад
Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

Минспорт РФ закрывает тренировочные базы с 29 марта

2 часа назад
Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

Пойман петербуржец, сбежавший из-под карантина

3 часа назад
РПЦ допустила послабления во время поста

РПЦ допустила послабления во время поста

3 часа назад
Ратко Младич прооперирован

Ратко Младич прооперирован

3 часа назад
В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

3 часа назад
Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле

Футбольная премьер-лига может возобновиться в июле

3 часа назад
В "холодильнике" Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

В "холодильнике" Лукашенко заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

3 часа назад
Мишустин дал поручение по госгранице

Мишустин дал поручение по госгранице

4 часа назад
Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионат для пожилых

Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионат для пожилых

4 часа назад
У COVID-19 появился подражатель? Крысиный хантавирус начал убивать

У COVID-19 появился подражатель? Крысиный хантавирус начал убивать

5 часов назад
Люди умирают в одиночестве: врач из Бергамо рассказал, что происходит в Италии

Люди умирают в одиночестве: врач из Бергамо рассказал, что происходит в Италии

5 часов назад
Ученые смоделировали развитие пандемии

Ученые смоделировали развитие пандемии

5 часов назад
Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

6 часов назад
Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище

6 часов назад
ПФР досрочно перевел пенсии и пособия

ПФР досрочно перевел пенсии и пособия

6 часов назад
Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

7 часов назад
Винокур уточнил, что с Лещенко

Винокур уточнил, что с Лещенко

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года

7 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

15 часов назад
1 753
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку