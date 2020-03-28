В "Колорадо Эвеланш" еще один зараженный коронавирусом. За команду выступают россияне

Американский хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш" объявил о еще одном случае заражения COVID-19 среди игроков команды. Имя хоккеиста, сдавшего положительный тест на коронавирус, не уточняется. Известно, что он уже помещен на карантин.



"Вчера вечером "Клорадо" сообщили о том, что еще один игрок сдал положительный тест на коронавирус, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости. — Игрок уже находится на самоизоляции. Все остальные хоккеисты "Эвс", персонал и другие люди, контактировавшие с игроком, уже проинформированы и теперь остаются в изоляции".



Напомним, что в "Эвеланш" выступают четыре игрока из России. Это Владислав Наместников, Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Каменев.