У знаменитого турецкого вратаря Рюштю выявлен коронавирус

Бывший вратарь сборной Турции Рюштю Реджбер был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Тест подтвердил наличие вируса у 46-летего Рюштю.

О заболевании Рюштю сообщила его жена. Симптомы болезни развивались стремительно. Анализ подтвердил наличие коронавируса. У жены и сына бывшего футболиста вирус не был выявлен. В настоящее время Рюштю находится в больнице.

Рюштю Реджбер – один сильнейших вратарей в истории турецкого футбола В составе сборной Турции он становился бронзовым призером чемпионата мира 202 и чемпионата Европы 2008.