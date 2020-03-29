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Коронавирус 20 минут назад

29 марта 202009:29

У знаменитого турецкого вратаря Рюштю выявлен коронавирус

EPA

Бывший вратарь сборной Турции Рюштю Реджбер был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Тест подтвердил наличие вируса у 46-летего Рюштю.

О заболевании Рюштю сообщила его жена. Симптомы болезни развивались стремительно. Анализ подтвердил наличие коронавируса. У жены и сына бывшего футболиста вирус не был выявлен. В настоящее время Рюштю находится в больнице.

Рюштю Реджбер – один сильнейших вратарей в истории турецкого футбола В составе сборной Турции он становился бронзовым призером чемпионата мира 202 и чемпионата Европы 2008.

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