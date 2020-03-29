Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны. Документ приводится на сайте Кремля.

Правительству поручено обеспечить внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты РФ в целях реализации мер поддержки граждан и предпринимателей. Среди этих мер — ежемесячные дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно и установление до конца года минимального размера пособия по временной нетрудоспособности и максимального размера пособия по безработице в размере не менее одного минимального размера оплаты труда.

Владимир Путин также поручил определить и регулярно актуализировать перечень отраслей экономики РФ, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, и организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ. Доклад об этом президент должен получить до 1 апреля, а далее — ежемесячно.

Также предусматривается продление на полгода сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам для субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции отраслях и продление на полгода сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий в этих отраслях.

Предусмотрено применение 13-процентной ставки налога на доходы физлиц к доходу в виде процента по вкладу или остаткам на счете в банках на территории РФ и процента (купона) по ценным бумагам, размер которого превышает 1 миллион рублей в год.

Также поручено обеспечить внесение в международные договоры России об избежании двойного налогообложения изменений, предусматривающих налогообложение по ставке 15 процентов доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ. Если договоренности о внесении таких изменений не будут достигнуты, правительству поручено прекратить действие таких договоров;

Дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ, полученных в результате двух вышеупомянутых мер, президент поручил направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам.

Ответственный за реализацию данных поручений — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, начиная с 1 июня, и до 15 апреля совместно с Банком России разработать и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики. Данный план должен в том числе предусматривать субсидирование процентных ставок по кредитам таким предприятиям и предоставление госгарантий.

Правительству и Банку России поручено до 20 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление заемщикам права на обращение с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа) для приостановления срока исполнения обязательств на срок до шести месяцев, а также предоставление индивидуальным предпринимателям права на обращение с требованием об уменьшении размера платежа.

В качестве основания для обращения с данным требованием должно быть установлено снижение дохода заявителя за месяц, предшествующий дате подачи заявления, на 30 процентов и более по сравнению со среднемесячным доходом, полученным в 2019 году.

Для кредиторов должен быть установлен запрет на применение в период такого приостановления срока исполнения обязательств предусмотренных законодательством РФ последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество.

Эти же меры поручено распространить на субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции отраслях. Должен быть также предусмотрен перенос графика платежей по кредитному договору (договору займа) на срок, указанный в обращении заемщика.

Госдуме совместно с правительством рекомендовано до 17 апреля обеспечить принятие изменений в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" в части внесудебного банкротства гражданина, предусмотрев упрощение процедуры банкротства граждан, снижение стоимости и сокращение сроков этой процедуры, механизмы повышения доступности процедуры банкротства для малообеспеченных граждан.

Также Путин поручил Минтруду РФ совместно с Пенсионным фондом России осуществить в апреле единовременную выплату отдельным категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, предусмотренную указом президента РФ от 7 февраля 2020 года. Сумма этой выплаты составит 50 тысяч либо 75 тысяч рублей в зависимости от категории граждан-получателей.

Также президент поручил органам исполнительной власти субъектов РФ в срок до 10 мая ускорить передачу налоговым органам информации, необходимой для начала осуществления ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

На данный момент в нашей стране, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 270 человек. При этом 64 человека выздоровело и восемь человек умерло.