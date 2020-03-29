Скончался французский экс-министр, подхвативший COVID-19

Бывший министр промышленности Франции, Патрик Деведжян скончался сегодня ночью от коронавируса. 75-летний Деведжян занимал пост главы департамента О-де-Сен и ранее написал в своем микроблоге в Twitter о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией, а также благодарил персонал за квалифицированную помощь и исключительную работу в непростых условиях пандемии.

По последним данным портала Worldometers, число заболевших во Франции превысило 37,5 тысячи человек, скончались 2314 человек.