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Коронавирус 9 минут назад

29 марта 202011:56

Скончался французский экс-министр, подхвативший COVID-19

EPA

Бывший министр промышленности Франции, Патрик Деведжян скончался сегодня ночью от коронавируса. 75-летний Деведжян занимал пост главы департамента О-де-Сен и ранее написал в своем микроблоге в Twitter о том, что заразился новой коронавирусной инфекцией, а также благодарил персонал за квалифицированную помощь и исключительную работу в непростых условиях пандемии.

По последним данным портала Worldometers, число заболевших во Франции превысило 37,5 тысячи человек, скончались 2314 человек.

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