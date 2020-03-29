Исход: тысячи трудовых мигрантов покидают индийские города из-за коронавируса

Толпы людей заполнили дороги в Индии – трудовые мигранты стали возвращаться по домам после введения в стране трехнедельного карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Рабочие, лишившиеся своих мест по причине действия режима строгой изоляции, пытаются вернуться в родные места на попутном транспорте или пешком.

Многие из них вынуждены преодолевать значительные расстояния. Как сообщает издание The Times of India, уже имеются смертельные случаи – после прохождения 200-километрового маршрута по дороге из Дели в Агру скончался 39-летний мужчина, работавший доставщиком еды в ресторане и оставшийся без средств к существованию.

Власти обеспокоены масштабом вынужденной миграции населения и пытаются предпринимать заградительные меры, призванные остановить перемещение COVID-19 по стране.

По данным Нindustan Times, правительство планирует ужесточить контроль на границах штатов и помещать мигрантов в карантинные зоны на 14 дней.

Люди, стремящиеся попасть домой, пытаются обходить полицейские посты и обманывать правоохранителей. К примеру, на трассе Мумбаи – Ахмедабад стражи порядка остановили молоковоз. Документы были в полном порядке, однако правоохранители все же проверили содержимое цистерны и с удивлением обнаружили там вместо молока семью из 12 человек с маленьким ребенком.

По последним данным, озвученным правительством Индии, по состоянию на утро 29 марта в стране насчитывается 979 зарегистрированных случаев заболеванием коронавирусом. Суточный прирост составил 145 заболевших.