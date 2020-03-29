Рошаль прокомментировал смерть младенца с коронавирусом

Известный детский врач Леонид Рошаль прокомментировал изданию "Подъем!" смерть младенца с коронавирусом в Чикаго. Ранее он успокаивал родителей, утверждая, что COVID-19 приводит к летальному исходу в основном пациентов старше 60–65 лет, а для маленьких детей не опаснее традиционной ОРВИ.

Накануне стало известно о смерти младенца – ребенок скончался в США, заразившись коронавирусом. После этого на Рошаля обрушился вал критики. В соцсетях врача упрекали в том, что после его советов некоторые родители могут беспечнее относиться к жестким мерами предосторожности

Рошаль ответил на критику, сказав, что без истории болезни, точного течения болезни и других объективных данных он не может отвлеченно рассуждать на эту тему.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии напомнил, что по мировой статистике, детей, умерших от COVID-19, действительно очень мало, а течение болезни у них происходит в облегченной форме. И посоветовал все равно предохранять детей от возможности заражения.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 678 тысяч человек, зафиксировано более 31 тысячи смертельных исходов.