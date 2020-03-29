Захарова рассказала, как россияне заплатили "золотом за тлен" Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о россиянах, которые стремятся вернуться на родину из-за границы или хотя бы вывезти детей, за здоровье и жизнь которых они переживают на фоне неблагополучного развития ситуации с распространением коронавируса. На своей странице в Facebook Захарова поведала, как к ней обратились несколько россиян, дети которых живут в Лондоне. Звонившие просили помочь с возвращением детей в Россию. Причина в аннулировании медицинских страховок и отсутствии гарантий.

Захарова охарактеризовала эту ситуацию как вы "заплатили золотом за тлен и иллюзию". Когда вместо того, чтобы поддерживать и развивать свою страну, отправили детей жить за границу и сами уехали туда вести свой бизнес. А теперь им указали на дверь. "Вас оболванили за ваши же деньги", – считает официальный представитель МИД.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 678 тысяч человек, зафиксировано более 31 тысячи смертельных исходов. В Великобритании заболевших 17 тысяч, скончались 1019 человек.