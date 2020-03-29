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Коронавирус 8 минут назад

29 марта 202022:32

Выжить и спасти людей: репортаж из Италии

Выжить и спасти людей: репортаж из Италии

Автор: Дмитрий Киселёв

По телефонной договоренности между лидерами России и Италии Путиным и Конте — российские военные начали дезинфекцию наиболее зараженной точки Италии — 120-тысячного городка Бергамо в Ломбардии. Здесь коронавирус гуще, чем где бы то ни было на планете. И его опасность выше опять-таки, чем где бы то ни было, ведь смертность в Бергамо от коронавируса — 6%, тогда как в других регионах планеты, включая Китай, она ниже.

Специалисты Минобороны России оснащены современной высокопроизводительной техникой, хорошо защищены, хотя, конечно, они рискуют. Благодарные чувства итальянцев выразил певец Пупо. Сначала он выступил с обращением по-русски, а потом исполнил под собственный аккомпанемент "Есть только миг".

А вот как выражают свои чувства к России простые итальянцы. Житель Пьемонта Федерико Кане выдергивает флаг Евросоюза из парной подставки, деловито скручивает звездно-голубой, уносит куда-то в чулан, а потом втыкает на его место российский триколор. Ясно все без слов.

Автор: Ася Емельянова

Суббота. Ни одной машины. Только в конце третьей недели карантина Италия, наконец, поняла что это такое.

Еще один пост. Готовим документы. Сначала просили вежливо — не работало. Теперь — никаких поблажек: тормозят, штрафуют всех. Не работают даже наши "корочки". Поставить галочку "по работе" уже недостаточно.

Заполняем сертификаты: место работы, паспортные данные на себя и пассажира, оператора, который по правилам может сидеть только на заднем сиденье справа. Это уже пятый вид сертификата за неделю — теперь нужно писать, откуда я еду и куда. Ставим время, дату. Справки забирает полиция.

За Италию, которая каждый день ждет чуда и каждый день хоронит по 1000 человек, Папа Римский молился в полном одиночестве. На ступенях собора Святого Петра. Слева у входа поставили распятие — в 1522 году его пронесли по Риму, умоляя Бога прекратить эпидемию чумы. Икону. Когда Франциск начал произносить размышление, начало смеркаться. "Тьма спустилась над нашими городами, поглотив и наполнив все парализующей пустотой", — сказал Понтифик.

Выплыть в одиночку у Италии не получилось. О помощи вовремя попросили. Помощь пришла. После китайцев в Кремоне высадилась группа кубинских врачей — 50 человек. К их прилету итальянцы разбили полевой госпиталь.

С военной базы Бегамо вышли две колонны российских военных. Немыслимые кадры — военная техника идет маршем на задыхающийся север. Страна смотрела на это с благодарностью и плакала. Наши "КамАЗы" на окружной дороге Рима — это точка невозврата.

Выжить и спасти людей — сегодня это самое главное. Все остальное — политика, интриги, возмущение Брюсселя — в новой жизни. Мы провожали группировку в Риме, в Бергамо ее встречал корреспондент Mediaset Дэвида Лоретти — он только вышел с карантина, будет рассказывать итальянцам, на какой фронт бросили наших, где их помощь сегодня нужнее всего каждый день.

"Из Москвы они прилетели несколько дней назад. На машинах сбоку наклейки – "Из России с любовью!" Они добрались до Бергамо — 104 врача, медсестры и специалиста оп дезинфекции. И уже работают. Это команда суперэкспертов с техникой, которую уже использовали в борьбе с Эболой. Для обеззараживания помещений следуют хорошо проверенной процедуре, которая позволяет реагировать мгновенно, потому что время сегодня бесценно! Только в первый день русские продезинфицировали 2 тысячи квадратных метров помещений", — рассказал Лоретти.

Восемь команд, каждая из которых состоит из врача, эпидемиолога и анестезиолога, будут работать в полевом госпитале, который военные строят внутри выставочных павильонов в Бергамо.

С любовью к Италии, пожертвовав многим, оставив далеко своих близких в непростой момент и для собственной страны, русские будут работать бок о бок с итальянскими врачами, борясь с вирусом.

Гимн России — в финале сюжета Лоретти, гимн — на улицах Бергамо, флаги — на балконах в Риме. Это действительно от сердца. Итальянцы умеют быть благодарными. А ведь были попытки все запачкать. Тяжелее всего сказать "спасибо", когда его не даже не просят. 

Журналисту газеты La Stampa показалось подозрительной бескорыстная помощь и 15 спецбортов. 80% техники, присланной из России, — ненужный хлам, ссылаясь на неназванные источники сообщил журналист. Автор отлично понимает в политике, но не в биохимзащите. Машины для дезинфекции зданий, улиц, скорых — за них в Италии даже не брались некогда — не послать же по почте. Нужны самолеты. Россия привезла мобильные лаборатории, врачей.

В открытом письме в редакцию посол России в Италии Сергей Разов говорит, что судить работу российских специалистов жителям Бергамо, а не некоторым журналистам.

"Для восприятия простого человека. В Бергамо 1300 человек погибло! Наши работают в самом пекле вместе с итальянцами, рискуя здоровьем и жизнью. Как может нормальный человек по-другому это воспринимать? Это героизм наших военных, иначе не скажешь", — уверен Разов.

Помогая итальянцам на передовой, наши военные, которые боролись с африканской чумой и разрабатывали вакцину против Эболы, получают бесценный опыт. Там, где работают наши, сегодня горячее всего. На передовой — врачи, скорые, у которых 9 из 10 выездов — к пациентам с такими симптомами: температура, нечем дышать, озноб. На смену выходят добровольцы — те кто в штате, почти все заражены.

Врачи — это главная проблема сегодня. В Ломбардии и Эмилии Романии разрешают выходить на смену даже тем, кто заражен, но без симптомов. Анализы до сих делают не всем. И есть подозрение, что в стране не 100 тысяч зараженных, а в 10 раз больше.

Все больницы во всех регионах готовы к плану "Б", даже частные. В это отделение никому нельзя — внутри работает только камера, потому что у больных проблемы с иммунитетом. За неделю в новый госпиталь перебросили 8 — ждут еще 12 больных с боковым амиотрофическим склерозом, чтобы освободить места и бесценные аппараты ИВЛ там, где идет война с вирусом.

Больше 10 тысяч погибших — это невероятные для Италии цифры. На севере потеряли целое поколение — тех, кому за 80. Вирус взялся за молодых. Только в Ломбардии отделение интенсивной терапии — это почти всегда вентиляция легких. 1800 пациентов – те, кому чуть больше 30.

Текст: "Вести недели"

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