Во взорвавшемся самолете были средства для борьбы с коронавирусом

Легкомоторный самолет с грузом медицинского назначения загорелся и взорвался в аэропорту Манилы (Филиппины) при взлете.

Рейс выполнялся в интересах национального Министерства здравоохранения и был предназначен для отправки в японский город Ханэду медикаментов для борьбы с коронавирусом

При взрыве погибли все 8 человек, находившиеся в самолете: три члена экипажа и пять пассажиров.

Причины аварии пока не известны, передает "Интерфакс".