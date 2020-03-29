Сотрудники культурных учреждений запустили забавный флешмоб

Работники музеев и других заведений культуры в Красноярске запустили #скучающийфлешмоб: в отсутствие посетителей фотографируются с забавными табличками в руках. К ним присоединились и сотрудники учреждений культуры из других городов нашей страны.

Из надписей на табличках можно узнать, например, что в Красноярском драмтеатре имени Пушкина теперь никто не фотографирует люстры и не спорит с гардеробщицей, в Белгородской филармонии никто не хлопает, не шуршит пакетом, не спрашивает, когда антракт, и даже не ищет вход. В Самарском зоопарке никто не бежит слушать, как рычит лев, а в Музее истории Томска никто не грызет сушки на самоваре и не примеряет рыцарские перчатки.

В Ярославле в Культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой никто не просит померить скафандр или запустить ракету в космос, а в местном планетарии никто не фотографирует со вспышкой.

"Никто не помрет, если будет сидеть дома", — парируют пользователи соцсети "ВКонтакте", где размещены фото скучающих участников флешмоба. Другие призывают их не скучать, обещая: "Мы скоро вернемся".

Тем временем в столице власти призывают москвичей покинуть парки и оставаться дома. Машины с установленными на них громкоговорителями для оповещений ездят, в частности, вокруг Патриарших прудов в центре столицы.

На сегодня в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки количество заболевших выросло на 270 человек. При этом 64 человека выздоровели и восемь человек умерли.