Памфилова отреагировала на смерть Горбунова

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что коллеги до последнего дня поддерживали тяжело болевшего Валентина Горбунова. Экс-глава Мосгоризбиркома скончался сегодня на 67-м году жизни. За две недели до ухода из жизни он покинул пост главы столичной избирательной комиссии. О кончине Горбунова сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Горбунов руководил Мосгоризбиркомом с середины 1990 годов. Памфилова отметила, что Горбунов до последнего дня не падал духом, а коллеги по избирательной системе всегда прислушивались к его советам, ценили мнение Горбунова и уважали его, цитирует Памфилову РИА Новости.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Валентина Горбунова выразили коллеги — председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и др.

О дате и месте прощания с Валентином Горбуновым будет сообщено дополнительно.