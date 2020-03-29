Тема:

Коронавирус 1 минута назад

29 марта 202020:16

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Сергей Савостьянов/ТАСС

Тотальный режим самоизоляции вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.

Квартиру покидать разрешается только в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок продуктов и лекарств, выгула животных на расстоянии 100 метров от дома.

Выходить из дома можно будет только по спецпропускам. В течение недели в Москве заработает система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан.

Право граждан выезжать из города не ограничивается.

Инфицированные коронавирусом с легким течением болезни будут находиться дома и получать лекарства бесплатно. Бесплатная антивирусная терапия полагается и медикам.

Москвичам, соблюдающим режим самоизоляции, продлят срок действия проездных на 9 дней. Потерявшие работу автоматически получат пособие в размере 19,5 тысячи рублей.

Ранее по теме

Сейчас

20:33

Подмосковье вслед за Москвой усиливает противокоронавирусные меры

20:17

Путин выразил соболезнования родным Бондарева

20:02

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

19:21

Сочи: найдено тело одного из унесенных в море подростков

19:09

В США прогнозируется 100-200 тысяч смертей от коронавируса

18:34

Коронавирус проник в Марий Эл

18:33

Пхукет решили закрыть

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

21 минута назад
Путин удивил сотрудницу коронавирусного центра

Путин удивил сотрудницу коронавирусного центра

21 минута назад
Последние годы Юрий Бондарев болел

Последние годы Юрий Бондарев болел

37 минут назад
Во взорвавшемся самолете были средства для борьбы с коронавирусом

Во взорвавшемся самолете были средства для борьбы с коронавирусом

2 часа назад
Назначен новый глава Роскомнадзора

Назначен новый глава Роскомнадзора

4 часа назад
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

8 часов назад
В США прогнозируется 100-200 тысяч смертей от коронавируса

В США прогнозируется 100-200 тысяч смертей от коронавируса

1 час назад
Памфилова отреагировала на смерть Горбунова

Памфилова отреагировала на смерть Горбунова

2 часа назад
Телеканалы объединились в заботе о зрителях

Телеканалы объединились в заботе о зрителях

4 часа назад
На Москву "упадет кирпич"

На Москву "упадет кирпич"

2 часа назад
Почти 40 процентов пациентов, подключенных к ИВЛ в Москве, младше 40

Почти 40 процентов пациентов, подключенных к ИВЛ в Москве, младше 40

5 часов назад
Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

Песков не перешел на удаленку, а дал "России 1" дистанционное интервью

5 часов назад
Пекин объявил об остановке распространения инфекции

Пекин объявил об остановке распространения инфекции

4 часа назад
Победителем второго сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" стала Яна Клявиня

Победителем второго сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" стала Яна Клявиня

17 минут назад
Судьба режиссера: программы, посвященные жизни и творчеству Станислава Говорухина

Судьба режиссера: программы, посвященные жизни и творчеству Станислава Говорухина

7 часов назад
Слишком "красивые" сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта "Тест"

Слишком "красивые" сосиски и мифы о стиральном порошке: новый выпуск проекта "Тест"

8 часов назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
На фоне пандемии подросли рейтинги Макрона и Филиппа

На фоне пандемии подросли рейтинги Макрона и Филиппа

48 минут назад
Сочи: найдено тело одного из унесенных в море подростков

Сочи: найдено тело одного из унесенных в море подростков

1 час назад
COVID-19: первые летальные случаи в Боливии и Сирии

COVID-19: первые летальные случаи в Боливии и Сирии

1 час назад
Коронавирус проник в Марий Эл

Коронавирус проник в Марий Эл

1 час назад
Пхукет решили закрыть

Пхукет решили закрыть

1 час назад
В Псковской области умер первый пациент с COVID-19

В Псковской области умер первый пациент с COVID-19

2 часа назад
Сотрудники культурных учреждений запустили забавный флешмоб

Сотрудники культурных учреждений запустили забавный флешмоб

2 часа назад
Теннис. Уимблдон планируют отменить впервые с 1945 года

Теннис. Уимблдон планируют отменить впервые с 1945 года

2 часа назад
Склиф воззвал к тем, кто не боится смерти

Склиф воззвал к тем, кто не боится смерти

2 часа назад
Ярошенко "кое-как сам пролечился", но потом ему все же помогли

Ярошенко "кое-как сам пролечился", но потом ему все же помогли

2 часа назад
Мантуров написал Мишустину письмо с предложениями

Мантуров написал Мишустину письмо с предложениями

3 часа назад
Патриарх Кирилл раскритиковал "неразумных священников"

Патриарх Кирилл раскритиковал "неразумных священников"

3 часа назад
Тедеско: у российских клубов нет структуры как в Бундеслиге

Тедеско: у российских клубов нет структуры как в Бундеслиге

3 часа назад
В Москве нормализовалась экологическая обстановка

В Москве нормализовалась экологическая обстановка

3 часа назад
Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

Дэйна Уайт: UFC имеет пять локаций для проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон

4 часа назад
Родителей призвали не выпускать детей на улицу

Родителей призвали не выпускать детей на улицу

4 часа назад
Жириновский пожаловался на издевательства Лукашенко

Жириновский пожаловался на издевательства Лукашенко

5 часов назад
Захарова рассказала, как россияне заплатили "золотом за тлен" Запада

Захарова рассказала, как россияне заплатили "золотом за тлен" Запада

5 часов назад
У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

У России есть к США вопросы по поводу их военно-биологической деятельности

5 часов назад
Рошаль прокомментировал смерть младенца с коронавирусом

Рошаль прокомментировал смерть младенца с коронавирусом

6 часов назад
Вазелин вместо чудо-мази и "бабкоразведение": как мошенники наживаются на знаменитостях

Вазелин вместо чудо-мази и "бабкоразведение": как мошенники наживаются на знаменитостях

6 часов назад
Кремль: "двадцатка" может продолжить формат виртуальных саммитов

Кремль: "двадцатка" может продолжить формат виртуальных саммитов

6 часов назад
МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДСНВ

МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДСНВ

7 часов назад
Названы температура и время активности коронавируса

Названы температура и время активности коронавируса

8 часов назад
Северная Корея осуществила новый ракетный пуск

Северная Корея осуществила новый ракетный пуск

19 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку