Подмосковье вслед за Москвой усиливает противокоронавирусные меры

Подмосковье вводит дополнительные ограничительные меры. Соответствующий указ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Теперь в регионе люди могут покидать свои дома только в исключительных случаях – это обращение за помощью к экстренным службам, работа и бытовые нужды. Животных можно выгуливать на расстоянии 100 метров от дома, сообщили в Телеграм-канале регионального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Въезд и выезд из региона пока не ограничены.

Граждане обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра, исключение могут составить поездки на такси. Организации и предприятия должны обеспечить условия для социального дистанцирования.

Инфицированные коронавирусом получат лекарства бесплатно.

Безработные с 1 апреля начнут получать компенсацию в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о введении дополнительных ограничительных мер в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции для всех с 30 марта.