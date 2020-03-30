30 марта 202002:15

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

В ГУ МЧС по Москве предупреждают, что в понедельник, 30 марта, в столице ожидается метель, похолодание и ветер порывами до 17 метров в секунду.

С шести утра начнется дождь, который перейдет в мокрый снег. Северный ветер усилится, температура упадет до отрицательных значений. На дорогах образуется сильная гололедица, необходимо соблюдать скоростной режим, передает ТАСС.

Ожидается также налипание мокрого снега на рекламные конструкции и деревья. Жителям столицы, которые окажутся на улице, рекомендуется обходить их. В целом же москвичи с 30 марта должны соблюдать режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Из дома можно выходить только в случае нужды в экстренной медицинской помощи, а также для визита в аптеку, продуктовый магазин, для выгула питомцев или для выноса мусора. На работу можно будет ходить тем, кто имеет специальный пропуск.

Сложные погодные условия сохранятся до вечера 30 марта. Похолодание "свалится" на столицу "как кирпич", отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем ранее в Москве был побит температурный рекорд по теплу.

 

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