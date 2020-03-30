Хватит или нет? Конгрессмены США спорят о мерах поддержки экономики

Запускать ли снова печатный станок? Члены Палаты представителей Конгресса США спорят по поводу достаточности мер поддержки экономики и граждан страны. Как писали ранее Вести.ру, на прошлой неделе Сенат США одобрил беспрецедентный пакет мер в общей сложности на $2,2 трлн.

Республиканское меньшинство Палаты представителей во главе с Кевином Маккарти настаивает на том, что этой суммы вполне достаточно. Конгрессмен предлагает для начала оценить эффективность уже принятых мер.

Однако демократическое большинство, возглавляемое Нэнси Пелоси, настаивает на принятии новых законопроектов. В интервью телеканалу CNN она заявила, что считает первые три пакета “первоначальным взносом”. По мнению Пелоси потребности растут с каждым днем и существующие меры уже не обеспечивают их в полной мере. По мнению лидера демократического большинства Палаты представителей, нужен еще один законопроект, способный ответить на растущие запросы.