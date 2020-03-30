Военные специалисты из России продолжают дезинфицировать пансионаты в Ломбардии

Российские военные специалисты продолжают работать в Италии, в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия.

29 марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны России вместе с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых.

Всего обработали площадь более 12 тысяч квадратных метров. Это и помещения внутри зданий, и подъездные дороги. Еще несколько больниц обработают сегодня.

В общей сложности российские специалисты продезинфицировали уже восемь объектов – это более 20 тысяч квадратных метров помещений.

Решение направить в Италию российских военных медиков для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 принял президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, напоминает телеканал "Россия 24".