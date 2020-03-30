Руководство Китая анонсировало меры поддержки малому бизнесу

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что правительство будет оперативно корректировать политику поддержки для малых и средних предприятий по мере развития ситуации. Об этом сообщает государственное телевидение КНР. Лидер Поднебесной подчеркнул, что власти хотят максимально защитить бизнес от негативных последствий эпидемии коронавируса.

При этом Си призвал предприятия как можно активнее возвращаться к работе и возобновлять производство, даже в свете продолжающейся борьбы с эпидемией.

По информации Bloomberg, к работе на данный момент вернулись 85% китайских предприятий. Ранее Пекин сообщил, что на поддержку экономики страны было уже выделено в общей сложности порядка $344,1 млрд, при этом подчеркнув, что выступает за взвешенный подход, отличный от действий, к примеру, США.