UniCredit отменил выплату дивидендов

Крупнейший банк Италии, UniCredit заявил, что откладывает выплату дивидендов по итогам 2019 года и выкуп акций. Изменение планов кредитор объясняет требованиями регуляторов о сохранении капитала для поддержки экономики в ситуации борьбы с коронавирусом.

Европейский Центральный банк 27 марта рекомендовал банкам еврозоны отказаться от выплаты дивидендов и выкупа акций. Перенести все это регулятор советует как минимум до начала октября, используя прибыль для наращивания капитала, который позволит как нарастить объемы кредитования, так и справиться с возможными убытками.

UniCredit заявил, что отзывает предложение, направленное акционерам, которые должны были собраться 9 апреля, об утверждении дивидендов в размере 63 евроцентов на акцию и разрешении обратного выкупа акций на сумму до 467 миллионов евро ($520 миллионов).

По подсчетам UniCredit, решение об отказе распределить часть прибыли позволит увеличить основной капитал банка на 0,37%. При этом в кредитной организации отметили, что она оставляет за собой право вновь представить акционерам те же предложения после 1 октября. Однако все будет зависеть от дальнейших рекомендаций ЕЦБ.