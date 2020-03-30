Украинка, заразившая односельчан COVID-19, извинилась перед ними на коленях

Украинка, заразившая своих односельчан коронавирусом COVID-19, записала видео, в котором она извиняется перед ними, стоя на коленях.

Женщина вернулась в село Коленковцы (Черновицкая область) из Италии, однако режим самоизоляции соблюдать не стала. В результате ее дети и внуки, глава села и 14 его жителей заразились коронавирусом.

Стоя на коленях, женщина попросила прощения у зараженных, передает РИА Новости. Она попросила не мстить ее родным. "Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится", — сказала она. Украинка также заявила, что слышала об угрозах сжечь ее дом и расправиться с ее детьми и внуками.

Она также пообещала больше никогда не ездить в Италию. Кроме того, в видеообращении женщина рассказала, что у их семьи заканчиваются продукты.

В Черновицкой области зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом. Всего на Украине заражено 475 человек, десять умерли, шесть выздоровели. В стране введен карантин до 24 апреля.