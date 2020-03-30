Композитор Игорь Николаев: COVID-19 - отрицательно

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Коронавирус
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
- В России созданы три препарата против COVID-19
- Москва и Подмосковье усиливают противокоронавирусные меры
- В США прогнозируется 100-200 тысяч смертей от коронавируса
- Рошаль прокомментировал кончину заразившегося младенца
Картина дня
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Песков ответил на вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19
- Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
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- Поможет ли погода в борьбе с новой инфекцией?
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Телеканал "Россия"
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Звезды записали обращение к россиянам: "Сидите, пожалуйста, дома!"
- Телеканалы объединились в заботе о зрителях
- Премьера нового сезона "Танцев со звездами" на телеканале "Россия"
- Победителем второго сезона шоу "Ну-ка, все вместе!" стала Яна Клявиня
- "Привет, Андрей!" поздравляет композитора Александра Зацепина с днем рождения!
Вести.Экономика
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Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
- Глава ВТО: спад экономики из-за коронавируса будет хуже, чем в 2008 году
- Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина
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- Почему укрепление рубля - болезненный удар по бюджету
Вести.Hi-tech
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Еженедельная программа Вести.net от 28 марта 2020 года
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Авто.Вести.Ru
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Все "Лады" подорожают с 1 апреля
- Российские автозаводы остановятся на неделю
- ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
- Цены на бензин резко упали, но не в России
- УАЗ превратил "головастика" в самосвал
Вести в 20.00
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Карантинные меры
- Пансионаты и санатории закрываются до июня
- США возглавили список самых коронавирусных стран
Вести-Москва
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Собянин попросил москвичей быть ответственными и посидеть дома
- Оставайтесь дома: врачи и звезды призывают не выходить из квартир
- Антивирусная неделя: как город и бизнес привыкают к изменениям
Вести.Регионы
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Воронежская область лидирует среди регионов для виртуальных экскурсий
- Врачи проходят онлайн-курсы помощи при коронавирусе
- 75 копий Знамени Победы развернули на Титовском рубеже
- Взрыв в Магнитогорске. Состояние ребенка остается тяжелым
- Результат отрицательный: глава Бурятии сдал анализ на COVID-19
Вести.Наука
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Коронавирус может убить 40 миллионов человек
- "Рентгеновское излучение тёмной материи" имеет другой источник
- Доказано: новый коронавирус может передаваться ребёнку при беременности
- Биологи впервые омолодили человеческие клетки
- Межзвёздная комета Борисова распадается на части
Телеканал "Культура"
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Москва 24
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Власти Москвы ввели ограничения на передвижения по городу
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