Композитор Игорь Николаев: COVID-19 - отрицательно

Народный артист РФ, композитор Игорь Николаев, который ранее был госпитализирован в больницу №40 в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщил о получении отрицательного анализа.

Об этом он сообщил в своем Instagram: "Долгожданный результат: COVID-19 — отрицательно".

Николаев выразил благодарность врачам больницы, а также друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки.