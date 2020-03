Футболист "Астон Виллы" призвал фанатов сидеть дома и разбил свою машину в ДТП

Капитан английского футбольного клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш призвал болельщиков не покидать дома из-за карантина, связанного с коронавирусом COVID-19, а затем разбил свой внедорожник в ДТП.

В воскресенье футболист записал "сториз" в Instagram c призовым сидеть дома. После этого отправился к другу в гости, где провел всю ночь, несмотря на карантин.

"Это было невыносимо, их вечеринка шла всю ночь, – сообщил один из соседей. – Шум прекратился в районе восьми часов, а после этого произошла серия столкновений ", – подытожил один из жителей района.

По данным The Sun, Джек проехал чуть больше 150 метров, а затем врезался на своем Range Rover, стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, в припаркованные автомобили. В ходе столкновения футболист повредил два "Мерседеса" за 30 и 20 тысяч фунтов стерлингов. После этого полузащитник врезался в железное ограждение. На место ДТП была вызвана полиция.

Aston Villa are looking for Jack Grealish as police hunt for the driver of a white Range Rover that crashed into parked cars before being abandoned https://t.co/ciPo9cxEEZ