Многофункциональный медицинский центр в Уссурийске откроется до конца апреля

Многофункциональный медицинский центр в Уссурийске будет готов до 30 апреля. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края передают "Вести: Приморье". Крупный объект строит Минобороны. В медцентре будет 60 мест для приема граждан.

Как известно, всего военные возведут 16 модульных медицинских объектов в четырех военных округах. Как прокомментировали в Минобороны РФ, их построят в рекордно быстрые сроки: центры обещают открыть уже к середине мая. Все они будут оснащены новейшим оборудованием.

Построить многофункциональные медицинские центры поручил президент России Владимир Путин. Создание объектов ведется в рамках развития инфраструктуры уже имеющихся военных госпиталей Минобороны. Объем финансирования — 8,8 миллиардов рублей. Строительные работы ведутся специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны при участии инженерных и железнодорожных войск.