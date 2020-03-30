"Выглядит омерзительно". Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову, которая призналась, что не соблюдает режим карантина.

Резцова заявила, что ездит по гостям, вместе с родными гуляет по лесу под Владимиром, а также предположила, что общественности просто хотят побольше запретить: "Скоро нам запретят дышать, что ли?".

"Совершенно несуразно выглядит та фраза, которую сказала в интервью СМИ Анфиса Резцова, – приводит слова Губерниева "Чемпионат.com". – Она говорит, что ей плевать на карантин. Ее позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. И таких людей, безусловно, надо призывать к ответственности", – подытожил комментатор.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 723 тысяч человек, из которых 34 тысячи скончались.