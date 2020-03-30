Хабиб Нурмагомедов: Фергюсону подбирают нового соперника

Российский боец смешанного стиля, чемпион американского промоушена UFC в легком весе Хабиб Нурмамедов сообщил, что, скорее всего, его бой против Тони Фергюсона, назначенный на 18 апреля, будет перенесен. "Мне сообщили, что Ферюсону подбирают нового соперника", – заявил непобедимый россиянин.

"Сейчас идет речь о том, чтобы бой прошел без меня, – сообщил Нумагомедов своим подписчикам в социальной сети Instagram. – Я не против. Пусть делают это по правилам. Я понимаю это, и бойцы должны драться, чтобы зарабатывать на жизнь".

"На самом деле я и не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрыты границы. Весь мир на карантине. Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу выехать из России, границы закрыты", – сообщил Хабиб.

Изначально поединок должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе объявили о запрете массовых мероприятий из-за распространения коронавируса COVID-19. Тогда глава UFC Дэйна Уайт решил перенести поединок в Неваду, но и там появился запрет проведение спортивных соревнований.

Стоит отметить, что Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы россиянина. Позже были предприняты еще три попытки организовать бой. Все они потерпели неудачу.

Напомним, на счету россиянина 28 побед в 28 поединках, а у американца 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.