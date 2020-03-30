Норвегия увеличит выпуск государственных облигаций на фоне коронавируса

Центральный банк Норвегии увеличил планируемый объем выпуска государственных облигаций в этом году до 70-85 миллиардов норвежских крон (6,68-8,11 миллиардов долларов) по сравнению с первоначальным планом выпуска бондов на 55 миллиардов крон, пишет Reuters.

Пересмотр состоялся после решения правительства Норвегии предоставить кредиты на десятки миллиардов крон в качестве экстренной помощи компаниям, пострадавшим от вспышки коронавируса.

"В сложившейся ситуации существует значительная неопределенность в отношении фактических потребностей в заемных средствах", — заявил Norges Bank.

В рамках мер по смягчению последствий коронавируса парламент страны одобрил создание фонда государственных облигаций на 50 миллиардов крон, который будет инвестировать в облигации, выпущенные компаниями.

Центральный банк теперь намерен провести 19 аукционов облигаций в 2020 году по сравнению с ранее запланированными 15 аукционами. Количество аукционов казначейских векселей будет увеличено до 23 с первоначально запланированных 20.

20 марта ЦБ Норвегии снизил ключевую процентную ставку с 1% до рекордно низкого уровня 0,25%, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии. Всего за неделю до этого ставка была снижена с 1,5% до 1%.