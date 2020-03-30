Берни Экклстоун: "Формуле" не до экспериментов, речь о выживании

Бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун, который ныне является почетным президентом "Королевских гонок", выразил опасение, что вследствие пандемии коронавируса чемпионат мира по автогонкам может лишиться части команд-участниц. Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в мировом спорте в этом году, по его мнению является наибольшей угрозой для гоночной серии за все время ее существования.

"Возможно, через пять или шесть месяцев все утрясется, и коронавирус перестанет быть проблемой, однако "Формуле-1" будет непросто организовывать гонки, — сказал Экклстоун в интервью британскому изданию Daily Mail. – Неясно до сих пор, допустят ли на тот или иной этап зрителей. Нельзя в один день проснуться и сказать: поехали в Сильверстоун или куда-либо еще".

"Будут ли к тому моменту команды живы и готовы выступать? – задается вопросом бывший босс "Формулы". – Даже маленьким коллективам вроде Williams нужно выплачивать зарплату и покрывать счета, а это непросто, если нет дохода с гонок. Я не говорю уже о затратах больших "конюшен".

"На месте организаторов, я бы постарался купить всех промоутеров, которые отлично делают свою работу, и возглавил бы организацию гонок. Потом постарался бы сохранить команды – вежливо попросил бы их работать по-другому. Они тратят слишком много денег: взять, к примеру, огромные моторхоумы. И бы заморозил правила гонок на три года. Нам не до экспериментов, когда надо просто выжить", — сказал мистер Берни.