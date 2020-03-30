Смоленский участок российско-белорусской границы закрыт

Россия уходит в "глухую оборону". Председатель правительства страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о полном закрытии границ. Согласно документу, с 30 марта временно ограничено движение через железнодорожные, автомобильные, речные, пешеходные и смешанные пропускные пункты, а также сухопутный участок российско-белорусской госграницы, передает ГТРК "Смоленск".

Исключение составляют официальные делегаты, дипломаты и члены их семей, граждане РФ, граждане РФ, которым нужно покинуть страну из-за смерти кого-то из родственников, а также жители ДНР, ЛНР с российскими паспортами и Калининградской области.

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора с МВД проводят ежедневные рейды для контроля соблюдения карантина. В Смоленской области тех, кто приехал из за границы и должен соблюдать самоизоляцию, несколько сотен. Кроме того, в регионе ежедневно проводят дезинфекцию общественного транспорта. Такие же рекомендации дали и таксистам.