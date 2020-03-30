Пласидо Доминго, заболевшего COVID-19, выписали домой

Заболевший коронавирусом COVID-19 певец Пласидо Доминго выписан из больницы.

Вирус был обнаружен у известнейшего оперного певца 22 марта. Позднее 79-летний артист был доставлен в частную больницу города Акапулько в Мексике из-за вызванных болезнью осложнений.

На данный момент состояние Пласидо Доминго является стабильным, поэтому медицинское учреждение он уже покинул и вернулся к себе домой, сообщает ТАСС.

По последним данным, в мире коронавирусом нового типа заболели уже 724 945 человек, чуть больше 34 тысяч зараженных скончались.