Российские разработчики срочно создали новый защитный костюм

Госкорпорация "Ростех" в кратчайшие сроки создала недорогой, но надежный противовирусный костюм.

Разработчики поясняют, что защитная одежда сшита из материала, который не пропускает никакие вирусы, бактерии или споры, а также агрессивные или ядовитые химические вещества. Важное качество — костюм прочный: не рвется, не растягивается и не протирается.

Защитный комбинезон пригодится, в первую очередь, медикам, которые работают с COVID-19, сообщает пресс-служба "Ростеха". Вес комплекта – 500 граммов, цена – около 2 тысяч рублей.

Как рассказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко, "Ростех" уже наладил опытное производство защитных костюмов на дочернем предприятии "Росхимзащита" и готовит документы для их сертификации.