В биосферном заповеднике лиса обчистила кормушку для лосей

Забавную фотографию разместили сотрудники Воронежского биосферного заповедника. На ней — кормушка для копытных, из которой высовывается лисичка. Вид у рыжей плутовки — очень довольный. Как прокомментировали фото зоологи, она поедает кукурузу.

Вообще-то, довольно странный выбор для хищницы. Обычно в ее рацион входят мелкие грызуны, птицы, зайцы, жуки, пресмыкающиеся. Растения — это практически деликатес.

Как напоминает ГТРК "Липецк", биосферный заповедник частично расположен на территории Липецкой области. Его сотрудники часто делятся со своими подписчиками любопытными кадрами из жизни обитателей дикой природы. В фотоловушки попадаются волки, лоси, косули, барсуки.