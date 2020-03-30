Минюст США и ФБР проверяют биржевые сделки ряда сенаторов на фоне пандемии коронавируса

Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали проверку биржевых сделок, совершенных за последние недели членами конгресса США, которые имели доступ к закрытым сведениям о распространении коронавируса и влиянии роста количества заболеваний на экономику, сообщает CNN.

В свою очередь Федеральное бюро расследований (ФБР) в рамках расследования запросило сведения о биржевой деятельности сенатора, председателя специального сенатского комитета по разведке Ричарда Барра, отмечает ТАСС. В феврале, перед обвалом котировок на биржах в США и снижением цен на нефть, Барр продал акции почти на $1,7 млн. Сенатор утверждает, что решение о продаже акций принято на основе общедоступных данных.

Некоторые члены сената и палаты представителей совершили ряд крупных сделок в дни перед биржевым обвалом. В том числе сенатор Келли Леффлер, которая вместе с мужем — главой Нью-Йоркской фондовой биржи Джеффри Шпрехером — в начале года продала акции почти на $3,1 млн.

Сенаторы Дайэнн Файнстайн и Джеймс Инхоф также замечены в биржевых сделках, однако сведения о проведении проверок в их отношении не поступали. Все эти сенаторы участвовали в закрытых брифингах в начале года, на которых обсуждали угрозу распространения коронавируса.

По закону, члены конгресса США не могут использовать закрытые сведения для получения финансовой выгоды. Если же появились основания полагать, что конгрессмен сделал это, то Минюст США обязан провести проверку.