Украинские туристы смяли санитарное оцепление и сбежали после возвращения из Вьетнама

Эвакуированные из Вьетнама украинские туристы прорвали санитарное оцепление в аэропорту и сбежали.

Инцидент произошел в международном аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 29 марта. Туристов на Украину привезли бесплатно — рейс был оплачен вьетнамской стороной. Все пассажиры перед полетом подписали договор о добровольной обсервации — путешественники согласились на изоляцию в течение двухнедельного срока.

Прибыв, туристы устроили бунт. Прозвучали крики: "на абордаж!", "вы не имеете права", "фашисты!"; и пассажиры легко смяли немногочисленных полицейских, выломали хлипкие двери и разбежались, похватав свои чемоданы.

Издание "КП в Украине" сообщило, что для урегулирования инцидента понадобились силы "Нацгвардии". При этом информация об изоляции прибывших из Вьетнама пассажиров не поступала.

Позже один из туристов, снявший на видео свой побег и допустивший при этом нецензурные высказывания в адрес своей страны, опубликовал кадры со своими извинениями. На них мужчина, сидя в у себя дома, признался в любви к своей родине и попросил прощения у всех, кого его фраза зацепила или обидела, рассказав, что на самом деле она была вырвана из контекста и сказана на эмоциях.