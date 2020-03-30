В Якутске наркоман зарезал жену и детей подельника и ранил полицейского

Находившийся под воздействием наркотиков мужчина кровавую бойню в частном доме в Якутске — зарезал братьев пяти и семи лет, их маму и бабушку. Следователи не исключают, что таким образом он отомстил бывшему подельнику, который недавно угодил в тюрьму.

Трагедия разыгралась в ночь на 29 марта на улице 1-я База. Злоумышленник в невменяемом состоянии зарезал собаку во дворе, а затем позвонил в дверь. Женщину 66 лет он убил на пороге, затем расправился с ее 32-летней дочерью и двумя внуками. Старший погиб во сне, его пятилетний брат проснулся, но бежать было некуда.

"Закрывался руками, у него три ножевых ранения", — рассказали Sakhaday родственники погибших, которые утром обнаружили их тела.

Предполагаемый убийца неспешно отправился к себе домой. Во время задержания он выпрыгнул в окно и ударил полицейского ножом в левое предплечье, но скрыться ему не удалось.

На допросе ранее судимый мужчина 1991 года рождения признал свою вину, отмечает региональное управление СКР. Следователи не называют мотив преступления, по версии родственников, это была месть супругу 32-летней женщины, который оказался в колонии за распространение наркотиков и, предположительно, раскрыл некоторые детали общего криминального дела.