Юные спортсмены вернулись из Киргизии спецбортом благотворительного фонда "День первый"

Юные спортсмены благополучно вернулись из Киргизии в Новосибирск. Как уже сообщалось, в сложную ситуацию команды по плаванию и легкой атлетике попали из-за введенного в Киргизии карантина в связи с коронавирусом. Группа из 42 человек (взрослые и дети) тренировались на сборах в городе Чолпон-Ата, когда в республике прекратилось авиасообщение, и ребята не могли вовремя вылететь домой.

К счастью, к решению проблемы подключилось российское правительство, а также спортивные федерации и дипломаты. В аэропорту Толмачево спортсменов встречали родители, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он лично контролировал процесс возвращения новосибирцев и сделал все возможное, чтобы ребята как можно быстрее оказались дома.

В результате спорстмены прилетели спецбортом благотворительного фонда "День первый", который организует доставку в нашу страну медицинских средств защиты. Среди прилетевших — все дети и часть сопровождавщих их взрослых. Юных омичан представители областного Минспорта отвезли на железнодорожный вокзал. Оттуда они доберутся домой.

По словам ребят, несмотря на все приключения, поездка удалась. Практически все, что было запланировано, они смогли выполнить.