Дептранс констатировал существенное снижение трафика в Москве

Введенные в Москве ограничения, призванные остановить распространение коронавируса COVID-19, существенно снизили количество пассажиров в городском транспорте.

По новым данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток в метро снизился на 77 процентов, на наземном транспорте — на 69 процентов, в пригородных электричках — на 59 процентов.

Автомобилями каршеринга стали пользоваться реже на 56 процентов, а услугами такси — на 48 процентов. Число поездок на личных машинах также упало на 38 процентов. Благодаря этому улучшилась и статистика по ДТП — аварии стали происходить реже на 87 процентов.

"Дороги в Москве сегодня были свободнее на 70 процентов, чем 3 недели назад", — отметили в департаменте, призвав граждан и дальше соблюдать все предписанные властями меры предосторожности.

С 30 марта в Москве и Подмосковье введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики COVID-19. Жителям разрешается покидать квартиру только при необходимости поездок на работу, для обращения за медпомощью, для покупок продуктов и лекарств в ближайших магазинах и аптеках, а также для выгула животных.