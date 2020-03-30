МОК и власти Японии договорились о сроках проведения Олимпиады

Международный Олимпийский комитет согласовал с властями Японии и организационными структурами "Токио-2020" сроки старта летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые должны были пройти нынешним летом, но были перенесены на год. Игры стартуют 23 июля 2021 года.

Япония долгое время не соглашалась на перенос Олимпиады и Паралимпиады, пытаясь даже продвинуть в МОК идею Игр без зрителей. Однако международное сообщество в условиях пандемии коронавируса вынудило страну-организатора согласиться на перенос соревнований.

Таким образом, открытие Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве страны. Паралимпийские игры предполагается открыть 24 августа 2021 года.