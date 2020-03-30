В Москве от коронавируса умерла 84-летняя пациентка

В Москве скончалась 84-летняя женщина с коронавирусом.

Как сообщили в оперативном штабе, она страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В больнице она находилась на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, второй пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге, рассказал губернатор Александр Беглов.

Таким образом, на данный момент в России следующая статистика заболевания коронавирусом: 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели. Большинство заразившихся — в Москве (1226 случаев). Большинство новых заболевших за последние сутки — молодые люди от 18 до 40 лет.