Коронавирус выявил недостатки в здравоохранении России

Проникшая в Россию коронавирусная инфекция выявила недостатки реформы системы здравоохранения. Такое мнение высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на форуме "Следующие 20 лет".

За время оптимизации медицинской системы России был сокращен медицинский персонал. Более того, было сокращено количество врачей-инфекционистов и коек в больницах – все то, что сейчас срочно необходимо.

По мнению Клепача, все эти факты говорят об одном – необходимо "вносить очень серьезные изменения в программу развития здравоохранения, в создание дополнительного коечного фонда, который бы позволял реагировать на такие достаточно экстремальные ситуации, подготовку врачей, в том числе инфекционистов".

Оптимизация системы здравоохранения проводилась без учета появления пандемии, хотя и недавние факты 21 века – пандемия гриппа H1N1 2009 года, вирус Эбола, свиной грипп – указывали на высокую вероятность распространения различных инфекций между странами.

Эпидемия выявила и невысокую обеспеченность собственными лекарствами. Многие препараты изготавливают в России с использованием китайских и индийских компонент. В итоге доля импорта на российском рынке лекарств составляет около 80%. Нет и отечественных антивирусных препаратов нового поколения для защиты иммунитета. Сейчас, когда курс рубля резко снизился, импортные лекарства станут для многих труднодоступными.

Клепач призывает больше ориентироваться на доступность медицинских услуг населению в различных ситуациях, "чем на экономической эффективности".

Но основная проблема – нехватка персонала. Существующая региональная привязка оплаты труда медиков неэффективная, и поэтому медики стремятся уехать в регионе побогаче.

Минздрав совершил и еще одну ошибку — сокращение среднего и младшего медицинского персонала, медсестер.

Было сокращено около 700 тысяч человек — до 1,3 миллиона сотрудников, а производительность врача зависит от них. Помимо этой ошибки была допущена и другая — зарплату среднего и младшего медицинского персонала почти сравняли.