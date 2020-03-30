30 марта 202014:55

В Red Bull хотели заразить Квята и других гонщиков коронавирусом

motorsport.com

Неожиданную версию создания совместного лагеря для всех гонщиков системы автомобильных команды Red Bull сообщил журналистам советник австрийской "конюшни" Хельмут Марко. Пилотов хотели намеренно заразить коронавирусом, чтобы помочь спортсменам повысить свой иммунитет.

В этот лагерь менеджеры собирались пригласить четырех пилотов формулических команд (Макса Ферстаппена и Александера Албона из Red Bull, Даниила Квята и Пьера Гасли из Alpha Tauri), а также нескольких молодых гонщиков из системы компании, которые соревнуются в более младших автомобильных сериях.

"У нас есть четыре пилота "Формулы-1" и около десяти юниоров, — цитирует издание GPToday слова Марко. – Идея состояла в том, чтобы создать лагерь, где мы могли бы соединить всех их в несколько "мертвое" время без гонок. И это было бы идеальным временем для возникновения инфекции у спортсменов".

"Надо понимать, что все они – крепкие молодые люди с очень хорошим здоровьем. Таким образом, они [получили бы нужный иммунитет] и были бы готовы, когда начнется действие. Однако эта идея была быстро отвергнута другими членами команды, давайте просто скажем, что ее не очень хорошо приняли", — признался функционер.

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