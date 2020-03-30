Тренер "Спартака" Тедеско: футбол занимает важное место в жизни, но здоровье важнее

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с коронавирусом COVID-19, из-за которого российская премьер-лига ушла на перерыв, а в стране объявили карантин.

"Сейчас наша команда, как и весь футбол, оказалась в непростой ситуации, – приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака". – Но нужно сохранять спокойствие. Игра занимает важное место в нашей жизни, однако здоровье людей во всем мире важнее. Мы хорошо потрудились на сборах, показали неплохие результаты в первых матчах второй части сезона… Но что случилось, то случилось. Следим за тем, как футболисты поддерживают форму дома, и надеемся на лучшее", – подытожил специалист.

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако пауза может быть продлена. По мнению главы премьер-лиги Сергея Прядкина, это произойдет не раньше 24 апреля. После 22 туров РПЛ "красно-белые" занимают восьмую строчку, отставая от лидирующего "Зенита" на 22 очка.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 723 тысяч человек, из которых 34 тысячи скончались.