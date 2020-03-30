Сочинские рыбаки договорились соблюдать правила безопасности из-за коронавируса

На улицах и набережной города-курорта число гуляющих значительно сократилось, передают "Вести Сочи". В России началась нерабочая неделя. Как известно, она была объявлена Указом президента, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

В морпорту сочинские рыбаки отнеслись к введенным карантинным мерам ответственно. Теперь расстояние между ними не должно быть меньше трех метров. Такая вот система дополнительной безопасности.

В конце прошлой недели цены на авиабилеты резко упали в цене, и многие захотели воспользоваться ситуацией, чтобы прилететь на море. Напоминаем, что бронирование проживания сейчас приостановлено. Закрыты до июня пункты общественного питания, объекты культуры, в том числе театры, спортивные учреждения, даже горнолыжные курорты.

В Краснодарском крае выявлено 17 положительных результов. На стационарном лечении находится 173 человека, из них 50 дети, рассказали в региональном Минздраве. Домашний карантин соблюдают 2892 вернувшихся из-за границы человека. 42 человека размещены в обсерваторах Краснодара и Сочи в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Роспотребнадзор уже выписал 40 штрафов нарушителям карантина. На первый раз их ждет административная ответственность, затем — уголовная.

Все улицы края будут продезинфицированны, рассказал Вениамин Кондратьев. Он провел совещание, где распорядился увеличить объем производства в Краснодарском крае дезинфицирующих и антисептических средств. Край готов обеспечить муниципалитеты спецоборудованием и денежными средствами, подчеркнул губернатор.